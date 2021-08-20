Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
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Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
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Yeni eğitim öğretim döneminin açılmasına kısa bir süre kalırken eğitim dünyası, öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak etti. Peki, Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

2021-22 eğitim öğretim döneminin açılmasına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler ve evliler heyecanla yeni dönemi beklerken Okulların açılmasına kaç gün kaldı, merak edildi. Peki, m Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak.

Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
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