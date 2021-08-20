Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
Yeni eğitim öğretim döneminin açılmasına kısa bir süre kalırken eğitim dünyası, öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak etti. Peki, Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
2021-22 eğitim öğretim döneminin açılmasına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler ve evliler heyecanla yeni dönemi beklerken Okulların açılmasına kaç gün kaldı, merak edildi. Peki, m Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?
MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak.