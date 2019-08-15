Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi

15.08.2019 14:00

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimini resmi sitesinden yayınlandı. Bakan Ziya Selçuk, okullar kapanmadan önce yaz tatilinde yapılan değişikliği açıklamış ve 13 haftadan 11 haftaya düşürüldüğünü belirtmişti. Bakan Selçuk, kısalan yaz tatili yerine her iki dönemde birer haftalık ara tatil yapılacağını da sözlerine ekledi. Bayramın da bitmesi ile okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman bitiyor merak edilmeye başlandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından açıklanan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar 9 Eylül'de açılacak. Kasım'da verilecek ilk ara tatil sonrasında ilk dönem 17 Ocak 2020'de sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2020'de başlayacak, 19 Haziran 2020'de sona erecek. İkinci dönemde ara tatili Nisan'da yapılacak. MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi şöyle;

MEB 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI!

Bir ders saati 40 dakika olan ilköğretim okullarında çocuğun gelişimine katkı sağladığı gerekçesiyle teneffüs süreleri 10 dakikadan 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.