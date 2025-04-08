Normal şartlarda MEB takvimine göre okulların kapanış tarihi 20 Haziran 2025 Cuma günü olarak belirlenmişti. Ancak Kurban Bayramı'nın bu yıl 6-9 Haziran 2025 tarihlerine denk gelmesi, "Okullar erken mi kapanacak?" sorusunun daha yüksek sesle sorulmasına neden oldu. Kulislerde dolaşan iddialara göre, MEB okullar ne zaman kapanacak sorusuna verilecek yanıt, bu yıl alışılmışın dışında olabilir. Peki, Okullar erken mi kapanacak? SON DAKİKA! MEB okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı henüz bilinmezken normal şartlar altında okulların 20 Haziran'da sona erecek olması çok sayıda ailenin mağduriyet yaşamasına neden olacak.

MEB OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 6 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı tatili öncesinde yaz tatiline ilişkin detaylı bir düzenleme hazırlığında olduğu iddia edildi.