Okullar açılacak mı ? Kritik toplantı saat 13.30'da Bilim Kurulu saat 13.30'da toplanacak ve toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

Bilim Kurulu saat 13.30'da toplanacak ve toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak bir basın açıklaması gerçekleştirecek. (İHA) Kaynak: İHA