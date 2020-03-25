Okullar açılacak mı ? Kritik toplantı saat 13.30'da
Bilim Kurulu saat 13.30'da toplanacak ve toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak bir basın açıklaması gerçekleştirecek.
25.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:40
Bilim Kurulu saat 13.30'da toplanacak ve toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak bir basın açıklaması gerçekleştirecek.
(İHA)
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Kaynak: İHA