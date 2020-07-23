Okullar açılacak m? Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Okulların açılmasında koronavirüs tehlikesi var mı?
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Okullar açılacak m? Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Okulların açılmasında koronavirüs tehlikesi var mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, vatandaşların merak konusu olan Okullar açılacak m? Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı gibi konulara açıklık getiren açıklamalarda bulundu. Peki, okulların açılmasında koronavirüs tehlikesi var mı?

Okullar açılacak m? Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Okulların açılmasında koronavirüs tehlikesi var mı?
23.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:01

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, kulların açılıp açılmamasında bayram sürecinin etkili olacağını söylüyor. Kurallara uyulmazsa vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.

OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA AÇILACAK MI?

Prof. Dr. Hasan Tezer, şu an vaka sayısı açısından kritik bir seviyede olduklarını ifade ederek, "Önümüzdeki durumu görmemiz ve okulların açılıp açılmayacağı konusunda bir görüş ortaya sunabilmemiz için 'vaka sayıları azalacak mı' bunu yakından takip etmemiz gerekiyor. Mevcut durumda vakalar azaldığı sürece bazı düzenlemeler yapmak şartıyla açılmasıyla ilgili sakınca görünmüyor. Ancak önümüzdeki 15 gün vaka sayılarını görmek ve değerlendirmek açısından oldukça önemli. Bayram süreci oldukça belirleyici olacak. Eğer bayramda şiddetle söylediğimiz sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uymazsak, evlere gidip bayramlaşırsak, sürekli kurban kesimlerinde temasımızı artırırsak, uygun şartlarda kurbanlarımızı kesmezsek ardındaki süreçte vaka sayılarında artış olursa, tekrar ciddi bir şekilde sonuçlarını değerlendirmek gerekecek. 'Okullar açılacak mı', bence bayram süreci bunun için belirleyici olacak" diye konuştu.

"BU BAYRAM DA TELEFONDAN GÖRÜŞÜN"

Prof. Dr. Tezer, koronavirüs vaka sayılarının şu an 900'lü rakamlarda seyrettiğini, aktif olan vaka sayılarında ise azalma olduğunu kaydetti. Bu süreçte el yıkama, sosyal mesafe ve maske takmanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Tezer, "Bu kurallara uymazsanız vaka sayıları artabilir. Önümüzde önemli günler var. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Ancak bu bayramda ziyaretlerimizi mümkünse yapmamamız gerekiyor. El öpmelerinin olmaması gerekiyor. Bundan önceki bayramda sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Evlerden telefonla görüntülü arayarak büyüklerimizin, yakınlarımızın bayramlarını kutladık. Benzer şekilde aynı uygulamaları bu bayramda da yapmamız gerekiyor. Sohbetlerimizi kısa tutacağız, kalabalık yerlerden uzak kalacağız. Bunları sağlamazsak maalesef tekrar vaka artışlarını görebiliriz" dedi.

"VİRÜSÜN BULAŞICI ÖZELLİĞİ AZALMADI'

Prof. Dr. Tezer, dünyada Kovid-19 virüsünün bulaşıcı özelliğinin azaldığını gösteren hiçbir verinin olmadığını; ancak sıcak havalarda, nemli ortamlarda virüsün yaşama şartlarının zorlaştığına dikkat çekti.

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