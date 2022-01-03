Okulda taciz iddiası velileri ayağa kaldırdı

KARABAĞLAR, İZMİR (İHA) - İzmir'de bir okul kantincisi olan T.D., çocukları taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanırken, olayının okul yönetimi tarafından gizlendiğini öne süren veliler okul girişinde toplandı. Bazı veliler demir kapıdan atlayarak okulun içine girdi, güvenlik görevlileri ve veliler arasında arbede yaşandı.

İzmir Karabağlar Ülkü Ortaokulunda kantincilik yapan T.D.'nin, bir süredir birden fazla öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, tacize maruz kalan 7 ve 8. sınıfa giden 4 öğrencinin ifadesi sonrası sorguya alınan kantinci, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taciz olayının 4 öğrenci ile sınırlı olmadığını, olayın okul yönetimi tarafından bilinmesine rağmen velilerden gizlenmeye çalışıldığını, öğrencilerin de susturulduğunu iddia eden veliler ise okul girişinde toplandı. Okul yönetimi ile görüşmek isteyen veliler güvenlik görevlileri ile tartıştı. Bazı veliler demir kapıdan atlayarak içeri girdi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, velileri güçlükle okul dışına çıkarırken, görevliler ve veliler arasında arbede yaşandı. Çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu söyleyen veliler, olayı örtbas ettikleri iddiası nedeniyle okul müdürü ve bir öğretmenin görevden alınması gerektiğini belirtti. Velilerin okul önündeki nöbeti sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

(Sinan Yeniçeri - Ceren Atmaca/ İHA)