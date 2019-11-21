Okul yolunda sathi kaplama çalışması

21.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:43

HBB ekipleri, Samandağ Mızraklı Mahallesi Atatürk Ortaokulu yolunda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. HBB, öğrencilerin ve mahalle halkının okula güvenli bir şekilde gidip gelebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen yol çalışmasının tamamlandığını müjdeledi.

VELİLER ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

Okul yolunu konforlu ve güvenilir hale getiren ekipler, ihtiyaç doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Veliler, öğrencilerin ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yol yapım çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek ekipler aracılığıyla tüm HBB ailesine ve Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler