Okul Öncesi Öğretmeni Didem İslamoğlu: Bir çocuğun hareketli olması hiperaktif olduğu anlamına gelmiyor
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Okul Öncesi Öğretmeni Didem İslamoğlu: Bir çocuğun hareketli olması hiperaktif olduğu anlamına gelmiyor

01.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:56
Okul Öncesi Öğretmeni Didem İslamoğlu: Bir çocuğun hareketli olması hiperaktif olduğu anlamına gelmiyor

Haberler.com'a konuk olan Okul Öncesi Öğretmeni Didem İslamoğlu, çocuklarla ilgili tecrübelerini bizimle paylaştı. İslamoğlu, hiperaktivitenin yanlış anlaşıldığını söyleyerek, "Bir çocuğun hareketli olması hiperaktif olduğu anlamına gelmiyor. Bunun tanısının koyulabilmesi için uzman görüşü gerekli" ifadelerinde bulundu.

Haberler.com'da Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Didem İslamoğlu, ailenin bir çocuğun gelişiminde oldukça önemli bir yerde olduğunu söyleyerek "Mutlu çocuk, mutlu aileden gelir. İlk eğitim ailede başlar" dedi.

3 YAŞINDAN SONRA ÇOCUĞUN SOSYALLEŞMESİ ÖNEMLİ

Çocukların anaokuluna başlamasında ailelerin imkanlarının önemli olduğunu belirten İslamoğlu, "Bakanlık, 3-6 yaş arasında anaokulunu tavsiye ediyor. Ancak elbette ki ailelerin imkanları, anne-babanın çalışma durumu önemli bir kıstas. Ben de 3 yaşından sonra tavsiye ediyorum, çünkü önceden sokaklarda oynardık, bir sosyalleşme olurdu. Ancak şu an böyle bir şey mümkün değil" ifadelerinde bulundu.

"YEME BOZUKLUKLARINI AŞAMA AŞAMA GİDERİYORUZ"

Yeme bozukluğu çeken çocuklara önemle yaklaştıklarını belirten öğretmen "Önce arkadaşlarının yanına oturup yemeği yerken izlemesini istiyorum. Ardından bir lokma almasını. Zamanla lokmaları artırıyorum ve en sonunda tabağını bitirmesini istiyorum. Zaten zamanla bu problem ortadan kalkmış oluyor" dedi.

"UZMAN GÖRÜŞÜ GEREK"

Çocukların hareketli olmasıyla ilgili de konuşan İslamoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Burada doğru bilinen bir yanlış var. Her hareketli çocuğa hipraktif damgasını vuruyoruz. Ancak bir çocuğa hiperaktivite tanısı koyabilmek için uzmanların incelemesi ve teşhiste bulunması gerekiyor. Biz böyle bir teşhis koyamayız".

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