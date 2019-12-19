Ökkeş Kenger kimdir? Ökkeş Şendiller nereli, kaç yaşında?

19.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:12

Ökkeş Kenger kaç yaşında? Selçuk Üniversitesinde Matematik Bölümü'nden matematik öğretmeni olarak mezun oldu. Bir süre Büyük Bİrlik Partisi genel başkan yardımcılığı yaptı. Maraş olayları ile anılan Ökkeş Şendiller milletvekili olarak Meclise girdi. Ökkeş Şendiller hayatı hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde...

ÖKKEŞ ŞENDİLLER KİMDİR?

Ökkeş Kenger, 1956 yılında Kuzucak, Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Türk siyasetçi, TBMM XIX.Dönem Kahramanmaraş milletvekili ve katliam sanığı olarak bilinen Kenger, soyadını sonradan Şendiller olarak değiştirdi.

İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYONUNDA ÜYELİK YAPTI

İlk ve orta öğretimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünden matematik öğretmeni olarak mezun oldu. 1980 öncesinde MHP çevresinde örgütlendi. 1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi ile seçim ittifakı yapan Milliyetçi Çalışma Partisinden Kahramanmaraş milletvekili seçildi. Bu dönemde Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliği görevinde bulundu.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Ökkeş Şendiller, Milliyetçi Çalışma Partisi içinde yaşanan ayrılıktan sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisi Büyük Birlik'e geçti ve 2008 yılına kadar Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2010 yılı Şubat ayında Kahramanmaraş'ta Ökkeş Şendiller İrtibat Bürosu adlı yeri açarak siyasete döndüğünü açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ OLDU

Şendiller, Maraş katliamından sonra Adana Sıkıyönetim Mahkemesi'nde açılan davada bir numaralı sanıktır. Maraş olayları sırasında sinemaya bomba atarak halkı galeyana getirme suçu isnad edilse de beraat etmiştir. Ardından Şendiller soyadını almış XIX. Dönem Kahramanmaraş'tan milletvekili seçilmiştir.

Evli ve üç çocuk babası olan Ökkeş Şendiller'in 2005 yılında oğlu göğsünden silah ile vurulmuş sonrasında kaza ile olduğu açıklanmıştır.