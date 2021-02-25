OKC Thunder - SA Spurs maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün OKC Thunder - SA Spurs maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler OKC Thunder - SA Spurs maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, OKC Thunder - SA Spurs maçı gerçekleşecek. Peki, OKC Thunder - SA Spurs maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

OKC THUNDER - SA SPURS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, OKC Thunder - SA Spurs maçı, Oklahoma'da Chesapeake Energy Arena'da oynanacak. OKC Thunder - SA Spurs maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

OKC THUNDER - SA SPURS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 25 Şubat Perşembe günü oynanacak OKC Thunder - SA Spurs maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.