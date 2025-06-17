Oh Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi?

Oh Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Oh Olsun filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Oh Olsun konusu, özeti ve Oh Olsun oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Oh Olsun filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Oh Olsun filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Oh Olsun filmini izleyecek olanların merak ettiği Oh Olsun konusu nedir, Oh Olsun oyuncuları kimler ve Oh Olsun özeti gibi konuları inceliyoruz.

OH OLSUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zengin bir fabrikatör olan Fehmi Haznedar'ın üç oğlu vardır. Büyük oğlu Fazıl biraz saftır ve yanında çalışmaktadır. Ortanca oğlu Ferit üniversitede okumakta ancak derslerden çok kızlarla ilgilenmektedir. Küçük oğlu Ferdi ise lise öğrencisidir ancak okulu önemsemez, karnesindeki kötü notları kalemle değiştirir. Oğullarının yaptıklarını öğrenen Fehmi Haznedar ceza olarak üç oğlunu da fabrikada işçi yapar ve çırak olarak Burhan Usta'nın yanına verir. Sonrasında Ferit Burhan Usta'nın aynı fabrikada çalışan kızı Alev'i görür, aşık olur ve olaylar gelişir.

OH OLSUN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Tarık Akan

Hale Soygazi

Hulusi Kentmen

Kemal Sunal

Halit Akçatepe

Münir Özkul

Metin Akpınar

Adile Naşit

Mürüvvet Sim

OH OLSUN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Oh Olsun filmi, 1973 yılında çekilmiştir. Yeşilçam'ın altın döneminde beyaz perdeye taşınan bu yapım, İstanbul'un çeşitli semtlerinde ve film stüdyolarında çekilmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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