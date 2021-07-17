Oğuzhan Özyakup'tan ayrılan Melisa Aslı Pamuk ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor
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Oğuzhan Özyakup'tan ayrılan Melisa Aslı Pamuk ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor

Oğuzhan Özyakup'tan ayrılan Melisa Aslı Pamuk ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"Hay Sultan" ve "Kırmızı Oda" dizilerinin çekimlerinin ardından gelen teklifleri değerlendiren oyuncu Melisa Pamuk, kalbini başarılı oyuncuya kaptırdı. İşte Detaylar...

Model ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk aradığı aşkı Bodrum tatilinde buldu. Melisa Aslı Pamuk "Hay Sultan" ve "Kırmızı Oda" dizilerinin çekimlerinin ardından gelen yeni teklifleri değerlendirmeye başladı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Henüz anlaşma yaptığı yeni bir projesi olmayan Pamuk tatilini uzattı. Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu kalbini meslektaşı Mustafa Mert Koç'a kaptırdı. İkili ortak bir arkadaşları vasıtasıyla tanıştı ve çok iyi anlaştı. Melis Aslı Pamuk, futbolcu Oğuzhan Özyakup ile iki süren beraberliğini geçtiğimiz aylarda bitirmişti.

Oğuzhan Özyakup'tan ayrılan Melisa Aslı Pamuk ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor

Kaynak: Snob Magazin

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Oğuzhan Özyakup'tan ayrılan Melisa Aslı Pamuk ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor - Haberler Magazin
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