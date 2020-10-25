Oğuzhan Koç - Küskün şarkısı sözleri nelerdir? Oğuzhan Koç - Küskün şarkısı
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Oğuzhan Koç - Küskün şarkısı sözleri nelerdir? Oğuzhan Koç - Küskün şarkısı

25.10.2020 22:45 | Son Güncelleme: 25.10.2020 22:49
Oğuzhan Koç - Küskün şarkısı sözleri nelerdir? Oğuzhan Koç - Küskün şarkısı

Oğuzhan Koç söz ve müziği kendisi ve Çağrıtelkıvıran'a ait olan yeni teklisi Küskün'ü Youtube platformu üzerinden seyircileriyle orumlar yapılan . Oldukça olumlu Oğuzhan Koç - Küskün şarkısı sözleri nelerdir? Oğuzhan Koç - Küskün şarkısı klibi!

Oğuzhan Koç Mixlerini Özgür Yurtoğlu'ın yaptığ Hypers ajansı etiketli yeni bir şarkı yayınladı. Oldukça sakin sözlere ve klibe sahip şarkı Opzuhan Koç severlerinden oldukça ilgi gördü.

OĞUZHAN - KÜSKÜN SÖZLERİ

Bitiyor bir gün daha,

Gidiyor ömürden ah!

Masada anılarım,

Anılarla ağlarım.

Ne güzeldi o bahar

Gerisi ziyan,zarar

Ne kadar yaşarsam

O kadar iyi hatırlarım

Çıkıyor mu bir yere?

Bitmiyor yokuşlarım

İçiyorsam her gece

Çöküyor omuzlarım

Kimse sorsam hep susar

Kapılar yine duvar

Sen unuttukça

Ben o kadar iyi hatırlarım

Çok eskilerden bir his hatırlatır seni

O gemilerden iner mi ah bildik biri

Kalmaz mı birkaç gün?

Sormaz mı hiç halimi?

Zaten yürek küskün.

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