Oğuzhan Koç - Küskün şarkısı sözleri nelerdir? Oğuzhan Koç - Küskün şarkısı
25.10.2020 22:45 | Son Güncelleme: 25.10.2020 22:49
Oğuzhan Koç söz ve müziği kendisi ve Çağrıtelkıvıran'a ait olan yeni teklisi Küskün'ü Youtube platformu üzerinden seyircileriyle orumlar yapılan . Oldukça olumlu Oğuzhan Koç - Küskün şarkısı sözleri nelerdir? Oğuzhan Koç - Küskün şarkısı klibi!
Oğuzhan Koç Mixlerini Özgür Yurtoğlu'ın yaptığ Hypers ajansı etiketli yeni bir şarkı yayınladı. Oldukça sakin sözlere ve klibe sahip şarkı Opzuhan Koç severlerinden oldukça ilgi gördü.
OĞUZHAN - KÜSKÜN SÖZLERİ
Bitiyor bir gün daha,
Gidiyor ömürden ah!
Masada anılarım,
Anılarla ağlarım.
Ne güzeldi o bahar
Gerisi ziyan,zarar
Ne kadar yaşarsam
O kadar iyi hatırlarım
Çıkıyor mu bir yere?
Bitmiyor yokuşlarım
İçiyorsam her gece
Çöküyor omuzlarım
Kimse sorsam hep susar
Kapılar yine duvar
Sen unuttukça
Ben o kadar iyi hatırlarım
Çok eskilerden bir his hatırlatır seni
O gemilerden iner mi ah bildik biri
Kalmaz mı birkaç gün?
Sormaz mı hiç halimi?
Zaten yürek küskün.