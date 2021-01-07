Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Asiltürk hayatı ve biyografisi
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Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Asiltürk hayatı ve biyografisi

07.01.2021 16:22 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:25
Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Asiltürk hayatı ve biyografisi

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk gündeme gelen isimlerden birisi. Peki, Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Asiltürk hayatı ve biyografisi

Siyasetin gündemindeki olan isimlerden Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı ve biyografisi merak edilmeye başlandı. İşte Oğuzhan Asiltürk hakkında detaylar...

OĞUZHAN ASILTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Hekimhan, Malatya'da doğdu. Türk siyasetçi, eski T.C. İçişleri Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanıdır. Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 4. (XV.) ve 5. (XVI.) Dönem Ankara, XIX., XX. ve XXI. Dönem Malatya Milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı. Sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Asiltürk hayatı ve biyografisi
Oğuzhan Asiltürk

Türkiye siyasetini yoğun biçimde meşgul eden askeri müdahaleler konusunda kendine has fikirler beyan eden Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini iddia etti. Yine 28 Şubat sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını ifade etmektedir.

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