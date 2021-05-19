Oğuz Yılmaz - Nalın Dilber sözleri! 'Nalın Dilber' şarkı sözleri nelerdir?
Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın en güzel şarkılarının sözleri merak edildi. Peki, Oğuz Yılmaz - Nalın Dilber sözleri nelerdir? Nalın Dilber şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Oğuz Yılmaz - Nalın Dilber sözlerini yazımızdan okuyabilirsiniz.
OĞUZ YILMAZ - NALIN DİLBER SÖZLERİ
Karşımda salınıp durma
At boynuma golun dilber
Yalın ayak yere basma
Giyin altın nalın dilber
Giyin altın nalın dilber
*****
Bir yar sevdim gücüm yetmez
Bu gönül seni terk etmez
Bir yar sevdim gücüm yetmez
Bu gönül seni terk etmez
*****
Havalanmış elim yetmez
Göğe çıkmış dalın dilber
Havalanmış elim yetmez
Göğe çıkmış dalın dilber
*****
Karacaoğlan derdim çoktur
Kaşlar kara bakış yoktur
Karacaoğlan derdim çoktur
Kaşlar kara bakış yoktur
*****
Bir misline mendil yoktur
Nice senin halın dilber
Bir misline mendil yoktur
Nice senin halın dilber