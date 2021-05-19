Oğuz Yılmaz - Nalın Dilber sözleri! 'Nalın Dilber' şarkı sözleri nelerdir?
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Oğuz Yılmaz - Nalın Dilber sözleri! 'Nalın Dilber' şarkı sözleri nelerdir?

Oğuz Yılmaz - Nalın Dilber sözleri! 'Nalın Dilber' şarkı sözleri nelerdir?
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Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın en güzel şarkılarının sözleri merak edildi. Peki, Oğuz Yılmaz - Nalın Dilber sözleri nelerdir? Nalın Dilber şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Oğuz Yılmaz - Nalın Dilber sözlerini yazımızdan okuyabilirsiniz.

OĞUZ YILMAZ - NALIN DİLBER SÖZLERİ

Karşımda salınıp durma

At boynuma golun dilber

Yalın ayak yere basma

Giyin altın nalın dilber

Giyin altın nalın dilber

*****

Bir yar sevdim gücüm yetmez

Bu gönül seni terk etmez

Bir yar sevdim gücüm yetmez

Bu gönül seni terk etmez

*****

Havalanmış elim yetmez

Göğe çıkmış dalın dilber

Havalanmış elim yetmez

Göğe çıkmış dalın dilber

*****

Karacaoğlan derdim çoktur

Kaşlar kara bakış yoktur

Karacaoğlan derdim çoktur

Kaşlar kara bakış yoktur

*****

Bir misline mendil yoktur

Nice senin halın dilber

Bir misline mendil yoktur

Nice senin halın dilber

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Oğuz Yılmaz - Nalın Dilber sözleri! 'Nalın Dilber' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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