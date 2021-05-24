Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacaklarını duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacaklarını duyurdu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Oğuz Yılmaz, 4 gün önce son yolculuğuna uğurladı. Şarkıcının ailesi, cenaze defin sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasına sitem ederek "Acımıza alışınca adalet önünde görüşeceğiz" dedi.

Ankara'da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirmiş apar topar kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanatçının cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

"CENAZE GÖRÜNTÜLERİNİ ÜZÜLEREK İZLİYORUZ"

Oğuz Yılmaz, ani vefatı ile sevenlerini yasa boğarken, ailesi ise şarkıcının cenazesinde defin işlemleri sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasına isyan etti. Acılı aile, Yılmaz'ın resmi Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Büyük üstat Oğuz Yılmaz'ın vefatından sonra gerek kameralarla, gerekse izinsiz defin işlemleri görüntüleriyle veya iş hayatı ile ilgili konularda para almak için dijital platformlarda yaydıkları görüntüleri üzüntüyle izliyoruz.

"ACIMIZA ALIŞINCA ADALET ÖNÜNDE GÖRÜŞECEĞİZ"

"Akabinde gereğini de yapacağımızı size bildirmek istiyoruz. Unutmayın; ölüm herkese var. Yaşatmadan da can almayan bir Yaradan var... Küçüldükçe alçalıyor ve günah alıyorsunuz. Acımız dinmeyecek ama elbet bizi alıştıracak. O zaman adalet önünde görüşeceğiz. Saygılar..."

Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacaklarını duyurdu
Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacaklarını duyurdu
Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacaklarını duyurdu
Oğuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret eden eşinin sözleri yürek burktu: Birbirimize doyamadık
Oğuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret eden eşinin sözleri yürek burktu: Birbirimize doyamadık
'Küs öldü' demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı
"Küs öldü" demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı
Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı
Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti
Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacaklarını duyurdu
Tuğba Ekinci, kendisine birçok tektaş hediye eden pilot sevgilisiyle ayrıldı
Tuğba Ekinci, kendisine birçok tektaş hediye eden pilot sevgilisiyle ayrıldı
Dijital Mecralar Komisyonu, toplantıda sosyal medya fenomeni Enes Batur'u dinleyecek
Dijital Mecralar Komisyonu, toplantıda sosyal medya fenomeni Enes Batur'u dinleyecek
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Prens Harry Demet Akalın Prens William
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacaklarını duyurdu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 15:46:13. #1.14#

title