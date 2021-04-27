Öğretmenlerden beyin ameliyatı olan öğrenciye yardım
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Öğretmenlerden beyin ameliyatı olan öğrenciye yardım

Öğretmenlerden beyin ameliyatı olan öğrenciye yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı Merkez Şehit Hikmet Koman İlkokulunda görevli idareci ve öğretmenler, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyatı olan 3. Sınıf öğrencisi yabancı uyruklu Havin Horo'nun ailesine maddi yardımda bulundu.

Ağrı Merkez Şehit Hikmet Koman İlkokulunda görevli idareci ve öğretmenler, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyatı olan 3. Sınıf öğrencisi yabancı uyruklu Havin Horo'nun ailesine maddi yardımda bulundu.

Ağrı Merkez Şehit Hikmet Koman İlkokulunda öğrenim gören 3. Sınıf öğrencisi yabancı uyruklu Havin Horo beyin kanaması geçirdi. Kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olan öğrenci Havin Horo, felçli bir şekilde evinde yatıyor. Şehit Hikmet Koman İlkokulunda görevli idareci ve öğretmenler, öğrenci Havin Horo'un ailesine yardım ve destek olmak amacıyla aralarında para topladı. Okul müdürü Rıfat Doğan ile öğretmenler Kamuran Taşdemir ve Tekin Aslan, Yavuz Mahallesinde oturan öğrenci Havin Horo'yu evinde ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Okul müdürü Rıfat Doğan, beyin kanamasından dolayı felç geçiren ve yattığı yerde sadece göz kapaklarını oynatarak tepki veren öğrenci Havin Horo'nun ailesine toplanan parayı teslim etti. Herhangi bir geliri olmayan ve yardıma muhtaç olan yabancı uyruklu Horo ailesi hayırseverlerden yardım eli bekliyor. - AĞRI

Öğretmenlerden beyin ameliyatı olan öğrenciye yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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