Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, şehit edildiği yerde anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın şehit edildiği yerde anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın şehit edildiği yerde anıldı.

İlk görev yeri Kozluk'ta 9 Haziran 2017 günü karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın için şehit düştüğü Tepecik Mahallesi Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nde anma töreni gerçekleştirildi.

Törende, İstiklal Marşı okundu, buraya karanfil bırakıldı. İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin okuduğu duanın ardından konuşma yapan Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, 4 yıl önce şehit olan değerli öğretmen Aybüke Yalçın'ı anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

"İnsanlara Kozluk dediğimizde, 'Şehit öğretmen Aybüke orada mı görev yapıyordu?' diye soruyorlar? Şehitlerimiz sadece güvenlik güçlerimiz değil, sivil şehitlerimiz de var. Vatanımızın her karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmış. Bu, bize bırakılan emanetin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Onların ne uğurda şehit olduklarını ömrümüz boyunca unutmamalıyız. Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız." diyen Güngör, şehit öğretmenlerin yetiştirdiği evlatları emanet olarak gördüklerini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ise 4 yıl önce alçak terör örgütünün saldırısı sonucu Aybüke öğretmenin şehit olduğunu belirterek, "Öğretmen Aybüke'yi kaybettik ancak sonsuza dek hep kalbimizde öğrencileriyle yaşayacak. Şehitlerimiz bizim için ışıktır. Şehit öğretmenimiz Batman'da, Kozluk'ta, Çorum'da, Konya'da ve Türkiye'de yaşıyor. Eğitim camiası olarak öğretmenlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz." dedi.

Şehit Yalçın'ın öğretmenliğinin ilk yılında ve 22 yaşında olduğunu anımsatarak, "O gün şehidimizin babasının gösterdiği metaneti hiç unutmuyorum. Halkımız bu metaneti tüm şehitlerinde gösteriyor. Hiçbir zaman onları unutmuyoruz." şeklinde konuştu.

Anma programına, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, kurum temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak