Öğretmen komşusunu bıçakladı
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Öğretmen komşusunu bıçakladı

27.02.2021 19:16 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:21
Öğretmen komşusunu bıçakladı

Öğretmen komşusunu bıçakladıÇORUM'da Erdal K. daha önce gürültü nedeniyle kavga ettiği apartman komşusu öğretmen Fatih Şanlı'yı bıçaklayarak ağır yaraladı.

Öğretmen komşusunu bıçakladı

ÇORUM'da Erdal K. daha önce gürültü nedeniyle kavga ettiği apartman komşusu öğretmen Fatih Şanlı'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli kaçarken, yaralı tedavi altına alındı. 

Olay, saat 16: 00 sıralarında Ulukavak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi Ersoy Apartmanı'nda meydana geldi.  İddialara göre, aynı apartmanda altlı üstlü oturan  uzun bir süredir de aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Fatih Şanlı ile Erdal K., arasında apartman önünde tartışma çıktı.  Tartışma sırasında komşusunu bıçaklayıp ağır yaralayan Erdal K., kaçtı. İhbar üzerine binaya çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Şanlı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şanlı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Öte yandan iki komşu arasında daha önce gürültü yüzünden kavga çıktığı öğrenildi.

Öğretmen komşusunu bıçakladı
Öğretmen komşusunu bıçakladı
Öğretmen komşusunu bıçakladı
Öğretmen komşusunu bıçakladı
Öğretmen komşusunu bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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