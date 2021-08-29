Öğrencilerin 'Fatih amcası' 46 yıllık bakkal: "30 seneki önceki öğrenciler gelip boynuma atlıyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öğrencilerin 'Fatih amcası' 46 yıllık bakkal: "30 seneki önceki öğrenciler gelip boynuma atlıyor"

Öğrencilerin 'Fatih amcası' 46 yıllık bakkal: '30 seneki önceki öğrenciler gelip boynuma atlıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de 46 yıldır işlettiği 20 metrekarelik bakkal dükkanı ile özellikle öğrencilerin 'Fatih amca' olarak tanıdığı Fatih Çakır, okulların açılmasını ve "Çocuklarım" dediği öğrencilerin tekrar gelmesini bekliyor.

Eskişehir'de 46 yıldır işlettiği 20 metrekarelik bakkal dükkanı ile özellikle öğrencilerin 'Fatih amca' olarak tanıdığı Fatih Çakır, okulların açılmasını ve "Çocuklarım" dediği öğrencilerin tekrar gelmesini bekliyor. Çakır, 30 sene önceki öğrencilerin gelip boynuna atladığını belirtti.

Odunpazarı'na bağlı Arifiye Mahallesi'nde okulların ve dershanelerin yoğun olduğu bölgede 46 yıldır bakkal dükkanı işleten Fatih Çakır, birçok kişinin güvendiği biri haline geldi. Babası ve annesi ile 1975 yılında açtıkları 20 metrekarelik dükkana bir ömür sığdıran Çakır, güler yüz ve samimiyetin kendisini bu günlere taşıdığını belirtti. Okuldan çıkanların ailesini dükkanında beklediğini, şehir dışına çıkan kişilerin kendisine ev, araba anahtarı teslim ettiğini söyleyen Fatih Çakır, bölgede yaşayanların "Fatih amcası" oldu. Geçmişi andığı zaman "Her şeye rağmen güzel günlerdi" diyen Çakır, pandemi dolayısıyla kapanan okulların tekrar açılmasını ve "Çocuklarım" diye tabir ettiği öğrencilerin tekrar gelmesini bekliyor.

"30 sene önceki öğrenciler gelip boynuma atlıyor"

Gününün tamamını işlettiği bakkalda geçiren Fatih Çakır, iki çocuğunu da üniversitede okuttu. Ailesine bu dükkan sayesinde bakan 60 yaşındaki Çakır, geçmişi hatırladıkça mutlu olduğunu söyledi. Öğrenciyken dükkanından alışveriş yapan kişilerin şimdilerde çocuklarını getirdiğini ifade eden Çakır, "30 sene önceki öğrenciler gelip boynuma atlıyor. 'Fatih amca tanıdın mı beni hep sana geliyordum?' sorusunu soruyorlar. Birçok çocuk anne ve babasını burada bekliyordu. Ben dükkandan hiç çıkmadım. Hamamyolu'na veya adalara en son ne zaman gittiğimi bile hatırlamıyorum. Günde 18 saat dükkanda duruyorum. Burada yıllarımızın geçmesinin sebebi gülen yüzümüz ve tatlı dilimiz oldu. Elimizden geldiğince burada bizden yardım isteyenlere yardım ettik. Yıllarımı burada geçirdim. Çok güzel günlerdi" dedi.

"Müşterim olan çocuklara kendi çocuğummuş gibi özen göstererek ürün satıyorum"

Doğal davranışlarının insanlara güven verdiğini belirten Fatih Çakır, müşterisi olan çocuklara kendi çocukları gibi özen gösterdiğini anlattı. Çakır, "Karakterimi ve kişiliğimi hep korudum. İnsanlar da bana güvendi. Mesela insanlar tatile giderken evlerinin anahtarını bana bıraktı. Evcil hayvanlarıyla ilgilenmemi rica ettiler. Park ettikleri araçlarının anahtarlarını bırakıp gittiler. Elimden geldiğince yaptım. Demek ki güven sağlamışım. Ben dükkanımda merdiven altı ürün hiç satmadım. Alkol hiç satmadım. Sağlığa zararlı olduğunu bildiğim hiçbir şeyi satmadım. Her ay düzenli şekilde ürünlerin son kullanma tarihini kontrol ediyorum. Bir nevi müşterim olan çocuklara kendi çocuğummuş gibi özen göstererek ürün satıyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Öğrencilerin 'Fatih amcası' 46 yıllık bakkal: '30 seneki önceki öğrenciler gelip boynuma atlıyor'
Öğrencilerin 'Fatih amcası' 46 yıllık bakkal: '30 seneki önceki öğrenciler gelip boynuma atlıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Murat Boz Neşet Ertaş Deniz Akkaya
Spor Muslera Arda Güler Fatih Terim Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Öğrencilerin 'Fatih amcası' 46 yıllık bakkal: "30 seneki önceki öğrenciler gelip boynuma atlıyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 12:53:53. #1.16#

title