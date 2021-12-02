Öğrencilerden sanatçı Ahmet Mekin'e ziyaret

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar mahallesinde yaşamını sürdüren "Yeşilçam efsanesi" Ahmet Mekin'i, Bandırmalı öğrenciler ziyaret ettiler.

Bandırma Kavram Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleşen ziyaret sonrasında, Fatma Sibel Salı Karabacakoğlu, ziyaretle ilgili olarak şu bilgiyi verdi: "Dünya Sinema Günü etkinliği kapsamında okulumuzda öğrencilerimizle önce değerli oyuncu Ahmet Mekin'in de rol aldığı Yeşilçam'a damgasını vuran filmlerden 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ı birlikte izledik. Böylece sevgi, emek gibi kavramlar üzerinde tartıştık. Sonra da Ahmet Mekin beyi, Ocaklar'da ziyaret ederek, çok sıcak bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu söyleşimizde sevgi ve emeğin önemi, Yeşilçam, sanat ve diğer değerler üzerine düşünce alışverişinde bulunduk. Ahmet Bey'e, bizlere gösterdiği ilgi için çok teşekkür ediyorum." - BALIKESİR