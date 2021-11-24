Öğrencilerden öğretmenlerine lavanta bahçesi

Öğretmenlerine bir çiçek yerine çiçek bahçesi hediye ettiler

Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Baş:

"Öğretmenlerimize kalıcı bir hediye olarak, lavanta bahçesi bırakmak istiyoruz"

Lavanta dikimi yapan lise öğrencisi Enes Çam:

"Hem okulumuzu güzelleştiriyoruz hem de öğretmenlerimizi sevindiriyoruz"

Lavanta dikimi yapan lise öğrencisi Yasemin İrem Altınbaş:

"Hem görsel açıdan hem de ekosistem için iyi bir hediye olacak"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de lise öğrencileri, öğretmenlerine kalıcı bir hediye sunmak için, okulun bahçesine lavanta dikimi gerçekleştirdi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile okulun bahçesinde lavanta dikimi gerçekleştirdi. Duyarlı lise öğrencileri, okul bahçesine diktikleri çiçeklerle hem çevreye katkı sağladı, hem de öğretmenlerine kalıcı bir hediye sundu. Hediye alınan çiçeklerin, atıldığı için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten lise öğrencileri, çevreye faydalı olmasından dolayı da mutlu olduklarını ifade etti.

"Burayı dikim yapılacak hale getirmek için iki defa traktörle sürdürdük"

Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Baş, öğrencilerin, öğretmenlerine kalıcı bir hediye bırakmak istedikleri için okul bahçesine lavanta ektiklerini söyledi. Daha önceleri de okul bahçesine fidan diktiklerini belirten okul müdürü Baş, lavantaların çevre binada oturan vatandaşların da manzaralarını güzelleştireceğini aktardı. Lavantanın dikim sürecini anlatan Baş, "Her 24 Kasım'da öğretmenlerimizi çok sevdiğimiz için onlara çiçek alıyoruz. Onlara hediyelerin en güzelini vermek istiyoruz ama o aldığımız çiçekler sağa sola atılıyor. O yüzden bu sene biz kalıcı bir şey yapmak istedik. Okul bahçesi de müsait olduğu için arkamdaki alana lavanta bahçesi yapmayı planladık. Öğrencilerimizle beraber lavanta fidelerimizi aldık. Bugün öğretmenlerimize kalıcı bir hediye olarak, lavanta bahçesi bırakmak istiyoruz. Yeteri kadar ağaç diktik. Bu alan boştu, burayı Haziran ayından beri hazırladık. Burayı dikim yapılacak hale getirmek için iki defa traktörle sürdürdük. Alanı bu şekilde değerlendirmek istedik. Çünkü okulumuzun alanı geniş, spor salonu, pansiyon ve okul binası arasında bir alan burası. Çok güzel olacağını düşünüyoruz. Hem çevredeki komşularımızın manzarası da çok güzel olacak" diye konuştu.

"Öğretmenlerimize ölümsüz bir hediye almak çok iyi bir şey"

Lise öğrencilerden Enes Çam, öğretmenlerine kalıcı bir hediye almanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Mutluluğunu dile getiren Çam şu şekilde konuştu:

"Bugün çok heyecanlandım çünkü öğretmenlerimize genelde çiçek alıyorduk ama bu sefer kalıcı olması için lavanta diktik. Bunun için de mutluyum. Öğretmenlerimize ölümsüz bir hediye almak çok iyi bir şey. Hem okulumuzu güzelleştiriyoruz hem de öğretmenlerimizi sevindiriyoruz"

"Kalıcı bir hediye olması için lavanta ekmeyi seçtik"

Lavanta dikimi yapan bir diğer öğrenci Yasemin İrem Altınbaş ise, hem görsel açıdan hem de ekosistem açısından iyi bir hediye olacağını belirtti. Lavanta dikimi nedeniyle sevincini paylaşan Altınbaş, "Hem alanımız müsait olduğu için hem de canlıların ölümüne engel olmak, ve kalıcı bir hediye olması için lavanta ekmeyi seçtik. Çok sevindim, çünkü hem görsel açıdan hem de ekosistem için iyi bir hediye olacak bence" dedi.