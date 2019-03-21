Öğrencilerden Albay Başaklıgil'e Ziyaret
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Öğrencilerden Albay Başaklıgil'e Ziyaret

Mehmet Uluğ Can ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil'i ziyaret ettiler.

Öğrencilerden Albay Başaklıgil'e Ziyaret

Mehmet Uluğ Can ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil'i ziyaret ettiler.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz zaferi 'nin 104'üncü yılı kutlamaları kapsamında Mehmet Uluğ Can ortaokulu 8'inci sınıf öğrencilerince Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil' e makamında ziyarette bulundu.

Öğrencilere jandarmanın kullandığı araç, gereç ve teknolojik cihazlar gösterildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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