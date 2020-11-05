Öğrenciler, yazdıkları mektupları harçlıklarıyla birlikte depremzedelere gönderdi
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Öğrenciler, yazdıkları mektupları harçlıklarıyla birlikte depremzedelere gönderdi

05.11.2020 10:35 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:39
Öğrenciler, yazdıkları mektupları harçlıklarıyla birlikte depremzedelere gönderdi

MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Kayalıpınar Mahallesi'nde öğrenciler, İzmir'deki depremzedelere mektupları, zarfların içerisine harçlıklarını da bırakarak, Türk Kızılay aracılığıyla gönderdi.

MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Kayalıpınar Mahallesi'nde öğrenciler, İzmir'deki depremzedelere mektupları, zarfların içerisine harçlıklarını da bırakarak, Türk Kızılay aracılığıyla gönderdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm ülke kenetlenirken, yaralar da sarılmaya başlandı. Mardin'in Midyat ilçesi kırsal Kayalıpınar Mahallesi İlk ve Ortaokulu'ndaki 330 öğrenci, okulun müdürü Ubeydullah Akbulut ve öğretmenlerinin desteğiyle depremzedelere, onların yanında olduklarını belirten ve duygularını dile getirdikleri birer mektup yazdı. Öğrenciler, depremzedelere az da olsa katkı sağlamak amacıyla aralarında harçlıklarından topladıkları 1200 TL parayı da zarfın içine bırakarak Türk Kızılay Midyat Şubesi aracılığıyla İzmir'e gönderdi. 

'BİR KİŞİNİN DERDİ HEPİMİZİNDİR'Okulun matematik öğretmeni Merve Lale, bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, "İzmir'deki kardeşlerimize öncelikle çok büyük geçmiş olsun. Bir kişinin ya da insanlığın derdi hepimizin derdidir. Biz de okul olarak, müdürlerimizin, idarenin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin duyarlılıklarıyla güzel bir etkinlik yaptık. İnşallah yerine ulaşacağına da canı gönülden inanıyoruz" dedi.

'BİZ DE SİZİNLE AĞLIYORUZ'Öğrencilerden Cirvanur Akay da depremzedelerin yanlarında olduklarını dile getirerek, "Hiç bir insan yalnız değildir. Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Biz harçlıklarımızı harcamadık, onlara verdik. Çünkü onların da mutlu olması gerek. Mutluluk sadece bize ait değil, bütün insanlara aittir. Geçmiş olsun İzmir. Başınız sağ olsun. Biri kurtulunca biz de sizinle gülüyoruz, biri ölünce biz de sizinle ağlıyoruz. Çabalarınız boşa gitmeyecek. Bugünler geçecek. Merak etmeyin. Hayat imtihanlarla doludur ama unutmayın gecenin mutlaka bir ışığı vardır" ifadelerini kullandı. 6'ncı sınıf öğrencisi Emine Atuğ, harçlığını harcamadığını ve depremzedeler için mektup da yazdıklarını ifade ederek, "Onlara bir mektup yazdık ve harçlıklarımızı içine koyduk. Mektupta 'İnşallah bir daha bu deprem olmaz. Bu olay bizim de başımıza gelebilirdi. Allah'a emanet olun' yazdım" diye konuştu. 

6'ncı sınıf öğrencisi İclal Akay ise, "Mektupları hazırlayıp içine harçlıklarımızı koyduk ki onlar da ihtiyaçlarını giderebilsinler. Yani biz de her zaman onların yanındayız. Dualarımız sizinle İzmir. Geçmiş olsun. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz" ifadelerini kullandı.


Öğrenciler, yazdıkları mektupları harçlıklarıyla birlikte depremzedelere gönderdi
Öğrenciler, yazdıkları mektupları harçlıklarıyla birlikte depremzedelere gönderdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis İŞ

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