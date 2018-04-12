Öğrenciler Sahte İhbarda Bulunarak Çağırdıkları Polislerle Pasta Kesti

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla "sahte ihbar"da bulunarak çağırdıkları polislere pasta ikram etti.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kent merkezindeki Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'nda kalan öğrenciler, 155 polis imdat hattını arayarak yurtta kavga olduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine yurda gelen polis ekipleri, öğrencilerin çiçekli, pastalı ve Türk bayraklı sürpriziyle karşılaştı.

Sürprizin ardından polisler, öğrencilerle pasta keserek 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

Pasta kesiminin ardından şehitler için dua edildi.

KYK Gümüşhane İl Müdürü Mücahit Atalay, Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Hafta nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyerek polislerin yanında olduklarını göstermek istediklerini ifade eden Atalay, "Güvenli ve huzurlu bir toplumun teminatı olan polisimizin her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek için böyle bir etkinliğe başvurduk." diye konuştu.