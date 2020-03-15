Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
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Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık

Umreden dönen vatandaşların, üniversite öğrencilerinin kaldığı yurtlara yerleştirilmesi sonrası öğrenciler, yurtlardan apar topar çıkarıldığını dile getirerek "Gece vakti sokağa atıldık" dediler. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise "Öğrencilerimiz başka yurtlara yerleştirilmiştir, herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" açıklamasında bulundu.

15.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:23

Umreden dönen bir vatandaşımızda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması ve Türkiye'deki vaka sayısının 6'ya yükselmesinin ardından yetkililer harekete geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların kovid-19 tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını açıkladı. Ancak bazı öğrenciler, bu durumdan mağduriyetlerini dile getirdi. Twitter'da paylaşımlarda bulunan bazı öğrenciler, gece yarısı duyuru yapıldığını ve apar topar dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların kovid-19 tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını açıkladı. Karantina için iki ilimizdeki 5 yurt seçildi.

ÖĞRENCİLER MAĞDURİYETLERİNİ DİLE GETİRDİ

Yurtlarda kalan bazı öğrenciler, gece vakti kendilerine anons yapıldığını ve apar topar kapı dışarı edildiklerini dile getirdi. Hazırlıksız yakalandıklarını dile getiren yurt sakinleri, geceyi sokakta geçirmiş olmalarından şikayet etti.

BAKANLIK: MAĞDURİYET YAŞANMAMIŞTIR

Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı ise herhangi bir mağduriyet yaşanmadığını ifade etti. Yapılan açıklamada, "Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ankara'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı şöyle:

Şehit Özel Harekat: 2064

Milli İrade: 1880

Gölbaşı: 1448

Toplam: 5392

Konya'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı ise şöyle:

Tahir Büyükkörükçü: 2228

Kutalmışoğlu: 2710

Toplam: 4938

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Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık

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Umreden dönen vatandaşların yurtlara yerleştirilmesi sonrası, Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık

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