Öğrenciler için genç girişimciler yarışması başlıyor

Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan genç girişimciler yarışmasının başvurularının 5 Ocak 2021 tarihinde başlayacağı duyuruldu.

Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan genç girişimciler yarışmasının başvurularının 5 Ocak 2021 tarihinde başlayacağı bildirildi. Yarışmaya Türkiye çapında tüm lise öğrencileri başvuru yapabilecek. Öğrenciler eğitim alanında, nitelikli eğitim, eğitimde eşitsizliklerin giderilmesine yönelik yenilikçi fikirler, eğitim teknolojileri, yenilikçi eğitim uygulamaları ve oyunlaştırma, çevre alanında ise; iklim, canlılar, su döngüsü, akıllı tarım, yeşil teknolojiler, yenilenebilir ve temiz enerji, akıllı ulaşım, sürdürülebilir toplum ve şehirler, kaliteli yaşam ve açlık-yoksulluk başlıklarında projeler üretebilecek.

"ÖĞRENCİLER UZMAN KİŞİLERLE BİR ARAYA GELECEK"

SEY Vakfı'ndan yarışmayla ilgili yapılan açıklamada, "SEY Vakfı genç girişimciler yarışmasına katılan öğrenciler süreç boyunca alanında uzman isimlerle sık sık bir araya gelerek eğitim alacak, projelerini geliştirebilmeleri için onların deneyimlerinden faydalanabilecek. 5 Ocak 2021'de başlayacak başvurular için son tarih 1 Mart 2021. Yarışmanın sonuçları ise 9 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Birincilik ödülü Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüzde 100 burslu lisans eğitimi, ikincilik ödülü Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüzde 75 burslu lisans eğitimi, üçüncülük ödülü ise projenin içeriğine göre sektöründe lider firmalarda staj programı olarak belirlendi" ifadelerine yer verildi.

"GELSİNLER VE BAŞIMIZA İCAT ÇIKARTSINLAR"

Bir fikrin bile dünyayı değiştirebileceğinin altını çizen SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, "Lise öğrencileri gelsinler ve başımıza icat çıkartsınlar. Bir icat birçok şeyi değiştirebilir. Genç girişimciler yarışması ile yepyeni yeteneklerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz çünkü bu sınırları olan bir yarışma değil. Tamamen öğrencilerin hayal gücüne, inancına, azmine bağlı. Fikri ve projesi olan tüm lise öğrencilerimizi bu yarışmaya davet ediyoruz. Bu sayede yeni ufukların açılacağına, kendilerine yeni bir gelecek inşa edeceklerine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı