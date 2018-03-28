Öğrenciler Fidan Dikti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yaptı.

Şehit Doğan Kaya İlkokulu öğrencileri Orman Haftası dolayısıyla "Doğaya Minik Dokunuş" sloganıyla düzenlenen etkinlikle okul bahçelerine velileri ve öğretmenlerinin eşliğinde çam fidanı dikti.

Okula ismi verilen şehit Doğan Kaya'nın annesi Hüsne Kaya, babası Yılmaz Kaya ile Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Şube Müdürleri Fehmi Kılıçkaya ve Murat Kalkan'ın da katıldığı etkinlikte, 40 fidan toprakla buluşturuldu.

Programda konuşan şehit babası Kaya, etkinlik dolayısıyla okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti.

Okul Müdürü Abdulhamit Uğuz da düzenlerdikleri etkinlikle çocuklara ağaç sevgisini aşılamayı hedeflediklerini belirtti.