İlkokulu karıştıran iddia! Öğrencinin kantinde ısırdığı ekmeğin içinden uyuşturucu çıktı

İlkokulu karıştıran iddia! Öğrencinin kantinde ısırdığı ekmeğin içinden uyuşturucu çıktı

Sultangazi'de bir ilkokulda öğrencinin kantinden aldığı sandviçi yerken bayılması üzerine bir veli ekmeğin içinden uyuşturucu çıktığını iddia etti. Öğrencinin epilepsi hastası olduğu belirlenince okul yönetimi iddiayı ortaya atan veliden şikayetçi oldu.

25.09.2019 08:39
İlkokulu karıştıran iddia! Öğrencinin kantinde ısırdığı ekmeğin içinden uyuşturucu çıktı

Sultangazi'de ilkokulda bir öğrencinin kantinden aldığı sandviçi yerken bayılması üzerine ortalığa atılan dedikodu kısa sürede yayıldı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen öğrencinin ekmekten çıkan uyuşturucu nedeniyle bayıldığını iddia eden kişi hakkında okul yönetimi suç duyurusunda bulundu.

KANTİNDEN ALDIĞI SANDVİÇİ YERKEN BAYILDI

Olay Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde bulunan bir ilköğretim okulunda yaşandı. Öğrencilerden biri kantinden aldığı sandviçi yerken bayıldı.

VELİNİN İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Epilepsi hastası olduğu belirtilen öğrenci olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir velinin iddiası ortalığı karıştırdı. Bu kişi, çocuğun sandviçteki uyuşturucunun etkisiyle bayıldığını öne sürdü. Söylenti kısa sürede yayıldı.

OKUL YÖNETİMİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Polis okulda inceleme yaptı. Ancak iddianın yalan olduğu anlaşıldı. Sosyal medyada da yayılan iddia üzerine okul yönetimi, veli hakkında suç duyurusunda bulundu.

İlçe milli eğitim müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okul kantinlerimiz okullarda kurmuş olduğumuz komisyonlarımız tarafından her ay denetlenmektedir. İlçe tarım müdürlüğümüz tarafından okul kantinlerimiz yılda iki defa denetlenmektedir. Okul kantinlerimizde Bakanlığımızın belirlediği ürünler dışında herhangi bir ürün satılmamaktadır. Olay tamamen asılsızca yapılan bir ihbardır" denildi.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (5)

  • PAHALI ARAÇLA ÇAKARA YAKALNAN TASARRUFÇU:
    sosyal medya çıktı mertlik bozuldu:) bırakın koca koca adamlar 3 üniversite mezunu proflar dahi inanıyor sosyal medyadaki her habere:) hele siyasi haberlere:) insanlar işine gelene inanır.
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  • DELİDİR AMA!:
    Milletçe şizofren olduk . Olmayanı varmış gibi sanmak , kimsenin duymadığını , görmediğini var olduğunu sanmak . Maalesef , günümüz koşullarında şizofren olmamak elde değil. . . Küçük çocuk istismarlığı , kadınlara uygulanan şiddetler , öldürmeler , maalesef geçim derdi . . . Zannedersem milletin çivisi çıktı .
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  • ADINIZI YAZIN:
    Ekmek arası sucuk satarlardı şimdi ekmek arası uyuşturuçu satar oldular Hemde ilkokulda . Yok ya artık çok kesin bu devlet bu ülkeyi koruyamıyor çok aciz ve yetersiz ve batı boyunduruğu altında oldukçada bir yere gelemez . Resmen ellerinde köle birer kukla olmuşuz yazıklar olsun bu ülkeye Adam gibi birsi gelmedi gelmicekte. Al birini vur ötekine bunların Alayı kukla
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  • SSA:
    haberi iyi oku yalnış haber. . çocuk epilepsi hastasıymış okul yönetimi söylenti yayıldığı için veliden şikayetçi olmuş
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