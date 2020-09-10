Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren baba öldü; yaşatma çabası kamerada MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde oğlunun düğününde kalp krizi geçiren Murat Özkalp (56), hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde oğlunun düğününde kalp krizi geçiren Murat Özkalp (56), hayatını kaybetti. Düğünde, Özkalp'e sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı anlar, kameraya yansıdı.

?Bodrum'da dün bir otelin bahçesinde yapılan Yiğit ve Hande Özkalp'in düğününde belediye memuru nikahı kıydı, ardından davetlilere ikramlar yapıldı. Düğünün sonlarına doğru damadın babası evli ve 1 çocuk babası oto kiralama işletmecisi Murat Özkalp, rahatsızlanıp yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkalp'e kalp masajı yaptı, ancak hayata döndürülemedi. O anlar ise bazı davetlilerce cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA