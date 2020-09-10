Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren baba öldü; yaşatma çabası kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren baba öldü; yaşatma çabası kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde oğlunun düğününde kalp krizi geçiren Murat Özkalp (56), hayatını kaybetti.

Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren baba öldü; yaşatma çabası kamerada
10.09.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:27

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde oğlunun düğününde kalp krizi geçiren Murat Özkalp (56), hayatını kaybetti. Düğünde, Özkalp'e sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı anlar, kameraya yansıdı.

?Bodrum'da dün bir otelin bahçesinde yapılan Yiğit ve Hande Özkalp'in düğününde belediye memuru nikahı kıydı, ardından davetlilere ikramlar yapıldı. Düğünün sonlarına doğru damadın babası evli ve 1 çocuk babası oto kiralama işletmecisi Murat Özkalp, rahatsızlanıp yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkalp'e kalp masajı yaptı, ancak hayata döndürülemedi. O anlar ise bazı davetlilerce cep telefonuyla görüntülendi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Ferhat Göçer Tayanç Ayaydın
Spor Şenol Güneş Lionel Messi Burak Yılmaz Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Milli Fatih Yunan Antalya
Şu an buradasınız: Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren baba öldü; yaşatma çabası kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 15:26:38. #1.15#
title