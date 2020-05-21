Oğlunu ve yengesini öldüren kadın, sokakta dolaşırken yakalandı (3) HASTANEYE SEVK EDİLDİAdıyaman'da, yengesi Sultan D. ile kendi oğlu Ali D.'yi boğazlarını bıçakla keserek öldüren Zeynep D., sevk edildiği adliyede, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ Adıyaman'da, yengesi Sultan D. ile kendi oğlu Ali D.'yi boğazlarını bıçakla keserek öldüren Zeynep D., sevk edildiği adliyede, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Zeynep D.'yi akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderdi. Mahir ALAN/ADIYAMAN,

Kaynak: DHA