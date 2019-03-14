Oğluna Trafiğe Açık Alanda Araba Kullandıran Babanın Sorumsuzluğu Pes Dedirtti!

Kayseri'de, Hidayet D., isimli baba, 10 yaşlarındaki oğlu Efe D.'ye hafif ticari aracı kullandırdı. Hem kendi canlarını hem de trafiktekilerin hayatlarını hiçe sayan baba çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Araçta bulunan annenin de korku dolu anlar yaşadığı video sosyal medyada tepki topladı.

12 YAŞINDAKİ OĞLUNU DİREKSİYONA OTURTTU

Hidayet D., Pınarbaşı ilçesinden Kayseri'ye giderken, sürücü koltuğuna 12 yaşlarındaki oğlunu oturttu. Yan koltuğa oturan Hidayet D., oğlu Efe D. aracı kullanırken, cep telefonunun kamerasıyla video çekti. Oğluna sürüş tekniği gösteren babanın sosyal medya hesabında paylaştığı videoyu izleyenler, tepki gösterdi.

ANNESİ KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Hidayet D.'nin "Efe hızlı gidiyorsun. Hızın 100 kilometre oldu. Dikkatli, yavaş ol. Gaza yavaş basacaksın oğlum, gaza çok yüklenme" diyerek, oğlunu uyardığı anlar da videoda yer aldı. Videoda, aracı kullanan çocuğun "Kamyonun yanından geçeyim mi?" diye sorması üzerine arka koltukta oturan annesinin müdahale ettiği görüldü.

Kaynak: DHA