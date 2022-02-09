Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Oğlum konusu nedir, oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Dizinin nerede hangi şehirde çekildiği merak ediliyor. Peki, Oğlum dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Show TV Oğlum dizi çekimleri nerede yapıldı?

OĞLUM DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Oğlum dizisi bugün tanıtıldı. Tanıtım fragmanına göre Oğlum yakın bir zamanda başlayacak. Henüz ne zaman başlayacak tam tarihi belli olmadı. Dizi Show TV'de ekranlara gelecektir. Dizinin yayın günü de henüz belli olmadı.

Güncelleme:

Oğlum dizisi 9 Şubat Çarşamba 2022 tarihinde Show TV'de ekranlara gelecek.

OĞLUM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi çekimlerinin nerede yapılacağı henüz belli olmadı. Dizi yorumcularına göre dizi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekileceği düşünülüyor.

OĞLUM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Canan Ergüder (Pedagog Demet)

Timur Acar (İlyas)

Songül Öden (Zeynep)

Nihal Yalçın

Kubilay Aka

Tuğçe Karagöz

Feyyaz Duman (Tuğrul)

Serhat Teoman

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