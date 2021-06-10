Oğlan Bizim Kız Bizim film oyuncuları kimler? Oğlan Bizim Kız Bizim konusu nedir?

14 Ekim 2016 yılında vizyona giren "Oğlan bizim kız bizim", İstanbul'da yaşayan ve birbirlerini hiç tanımayan düğün organizatörü Zeynep ile oto tamircisi Barış'ın romantik komedi tadındaki hikayesini anlatıyor. Peki, Oğlan Bizim Kız Bizim film oyuncuları kimler? Oğlan Bizim Kız Bizim konusu nedir?

14 Ekim 2016 yılında vizyona giren"Oğlan bizim kız bizim", İstanbul'da yaşayan ve birbirlerini hiç tanımayan düğün organizatörü Zeynep ile oto tamircisi Barış'ın romantik komedi tadındaki hikayesini anlatıyor. Peki, Oğlan Bizim Kız Bizim film oyuncuları kimler? Oğlan Bizim Kız Bizim konusu nedir?

OĞLAN BİZİM KIZ BİZİM KONUSU NEDİR?

Zeynep ( Melis Babadağ) uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisinden evlilik teklifi beklemekte. Alamadığı evlilik teklifi sonrası radyonun düzenlediği yarışmayı kazanarak Antalya'da bir tatil kazanır. Bu tatilde oto tamircisi Barış ( Aras Aydın) olacaktır. anlarında gelen en yakın arkadaşlarının da yardımıyla tatili birbirlerine zehir ederler.

OĞLAN BİZİM KIZ BİZİM DİZİSİ OYUNCULARI

Aras Aydın,

Melis Babadağ,

Bala Atabek,

Emrah Şahan,

Hüseyin Elmalıpınar,

Mustafa Şen