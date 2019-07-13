Öfke kontrolü yaşayan kişinin ehliyeti geri verilmedi

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Atasoy, öfke kontrolü nedeniyle ehliyetine daha önce el konulan bir kişi hakkında olumsuz rapor vererek bir daha ehliyetini geri almasına izin vermediklerini söyledi. Prof. Dr. Atasoy, "Baktık ki ciddi öfke sorunu var. Zaten trafikte birkaç problem yaşamış. Biz ehliyetini geri versek elinde sonunda bir soruna sebep olacak ve ötekinin zarar görmesine ehliyetini kullanarak yol açacak" dedi.

Prof. Dr. Nuray Atasoy, İstanbul Pendik'te D-100 Karayolunda 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek saldırıya uğramalarının psikolojik yönünü değerlendirdi. Şiddetin insanların karşısındaki insanı bastırmak amaçlı ya da kendi bakış açısını ötekine dayatma amaçlı kullandığı davranışlar olarak tanımlayan Prof. Dr. Atasoy, bunun zaman zaman fiziksel saldırıya dönüştüğünü söyledi. Saldırıya dönüşmesinin ardından da önüne geçilemeyen kötü olaylarla karşılaşıla bilindiğini ve bu kişilerin mutlaka psikolojik destek alması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Atasoy, "İnsanlar öfke çok yaşıyorlarsa öfkesini kontrol edemiyorlarsa mutlaka yardım istesinler. Öfkelenmek normaldir ama öfkenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Sağlıklı olan budur. Orada araç içinde olan kapatmış aracın içinde eşini korumaya çalışıyor. O da çok öfkelenmiştir eminim. O da çok öfkelenip diğerleri gibi kontrolü bıraksa kim bilir neler olurdu? Belki bir cinayet olacaktı orada. Öfke kontrolü bozuluyorsa ve kişi diğerlerine bu tür saldırılara geçiyorsa dışarıda ne oluyorsa olsun kendimizi tutma kapasitemiz var. Bunu kullanmıyorsa bunu için psikolojik yardım veya destek istemek gerekiyor. Bu tür insanlar kendilerine de zarar veriyorlar etrafına da zarar veriyorlar. Bir hastamızı eşi getirdi. O da kabul etti öfke kontrolünü yapamadığını. Bunu kabullenmek güzel bir şey" dedi.

'EHLİYETİNE EL KONULAN BİR KİŞİYE OLUMSUZ RAPOR VERDİK'

Prof. Dr. Nuray Atasoy, bir sürücünün trafikte öfke kontrolü sağlayamadığı için yaşadığı bir problem nedeniyle ehliyetine el konulduğunu söyledi. Kişinin yasal süre dolduktan sonra ehliyetini geri almak için kendilerinden rapor almaya geldiğini anlatan Prof. Dr. Atasoy, şöyle dedi:

"Ehliyet işlemi yaparken ehliyet yönetmeliğinde bunlara bakıyoruz biz. Ayrıntılı testler istiyoruz. Mesela yakın zaman bir hastaya ehliyetini vermemeye karar verdik ve ciddi tehdit aldık. 'Sizi şikayet edeceğim, mahkemeye vereceğim' dedi. Verebilir. Baktık ki ciddi öfke sorunu var. Zaten trafikte birkaç problem yaşamış. Biz ehliyetini geri versek eninde sonunda bir soruna sebep olacak ve ötekinin zarar görmesine ehliyetini kullanarak yol açacak. Bu nedenle, bu en son yaşanan olaydaki gibi kişilerin ehliyetinin alınması lazım. Trafiğe çıkma becerilerinin olmadığını kanıtlamış durumdalar. Öfke normal bir duygu ama dozu nasıl çıktığı ve kişinin aklını ne kadar zorladığı yardım istemesi açısından çok önemli bir kriter. Böyle sorunlar yaşayan kişiler sık öfkeleniyorsa öfkelenince davranışlarını öngöremiyorsa yardım almalı. Vücut direk aklı devre dışı bırakıp harekete geçiyorsa bu problem. Bu tür insanların mutlaka yardım alması lazım. Zaten trafiğe de çıkmaması lazım."



Kaynak: DHA

- Zonguldak