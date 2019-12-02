Odun yüklü traktör evin bahçesine düştü: 1 ölü
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir evin bahçesine düşen odun yüklü traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
02.12.2019 02:11 | Son Güncelleme: 02.12.2019 02:13
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir evin bahçesine düşen odun yüklü traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mevlüt Yılmaz'ın kullandığı odun yüklü traktör, Gündoğan Mahallesi'nde bir evin bahçesine düştü.
Kazada, sürücü Yılmaz hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Odun yüklü traktör evin bahçesine düştü: 1 ölü