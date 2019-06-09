78 yaşındaki çiftçi evinin önündeki odun yığınları arasında yanmış olarak bulundu.

Samsun'un Terme ilçesinin Sakarlı Çağlayan Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen olayda 4 çocuk babası 78 yaşındaki Murat Uçarevinin yakınında bulunan odun yığınlarının yanında yanmış olarak bulundu.

AİLESİ SABAHA KARŞI FARK ETTİ

Sabah uyandıklarında ailesi tarafından evde olmadığı fark edilin Murat Uçar'ı arayan aile üyelerievinin yakınındaki fındık bahçesinde odun yığınlarından dumanlar çıktığını fark etti. Dumanların olduğu bölgeye yaklaşan aile Murat Uçar'ın yanmış cesedi ile karşılaştılar.

OLAY ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILIYOR

Olay jandarmaya haber verildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri yanan ateşe müdahale edip söndürdü. Murat Uçar'dan geriye ise kemikler kaldı. Uçar'ın her zaman boynunda taşıdığı muskası olay yerine yakın bir yerde çitte asılı halde bulundu. Uçar'ın odunlar ile birlikte kendini yakarak intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Kaynak: İHA