Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
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Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

01.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:52
Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Daday ilçesinde odun taşımak için gittiği ormanda devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Kayabağı köyünde odun taşıma amaçlı ormanlık alana giden 46 yaşındaki İsmail Uğurlu idaresindeki 37 DR 614 plakalı Fiat marka traktör, sürücüsünün geri manevra yapması sonucu devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Engebeli arazi olması nedeniyle devrilen traktörün altında kalan İsmail Uğurlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Odun taşıdığı sırada devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, 2 çocuk babası İsmail Uğurlu'nun cenazesi, Daday Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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