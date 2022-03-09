Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor - Haberler

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Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor

Ukrayna'nın Odessa kentinde halk, Rusya'nın denizden çıkarmasına karşı sahile kum torbalarıyla barikat kurmaya devam ederken, bazı torbaları da araçlara yükleyerek kent merkezine taşıyor.

Ukrayna'nın Odessa kentinde halk, Rusya'nın denizden çıkarmasına karşı sahile kum torbalarıyla barikat kurmaya devam ederken, bazı torbaları da araçlara yükleyerek kent merkezine taşıyor.

Rus ordusunun Ukrayna topraklarında ilerleyişine karşı sivillerin direnişi devam ediyor. Ukrayna'nın güneybatısında yer alan ve Rus birliklerinin çıkarma yapması beklenen Odessa kentinde halkın sahilde kum torbaları ile hazırlığı sürüyor. Siviller kum torbalarıyla plaja barikat kurmaya devam ederken, yüzlerce kum torbasını da kentin farklı noktalarında kullanılmak üzere hazırladı. Ukraynalı Sergey, "Karadeniz plajlarında burayı korumak için çalışıyoruz. Kum torbalarıyla barikat hazırlıyoruz" diye konuştu. Diğer bir Ukraynalı ise, "Torbalara kum dolduruyoruz. Ardından bunları araçlara taşıyoruz" dedi.

(Abdullah Ünver/ İHA)

Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor

Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor

Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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