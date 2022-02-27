Odessa'da siren sesleri
İhlas Haber Ajansı, Abdullah Ünver - Güncel
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- Odessa'da siren sesleri Ukrayna'nın Odessa şehrinde hava savunma sistemlerinin aktif olmasının ardından şehirde siren sesleri yükseldi.
- Odessa'da siren sesleri
ODESSA - Ukrayna'nın Odessa şehrinde hava savunma sistemlerinin aktif olmasının ardından şehirde siren sesleri yükseldi.
Ukrayna'nın liman şehri Odessa'da yerel saatle 19.00 sularında siren sesleri duyuldu. Ukrayna ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Odessa açıklarında tespit ettiği kimliği belirsiz hava aracını imha etti. Patlamalar nedeniyle şehir merkezinde kısa süreli panik yaşanırken, siren sesleri sonrası Odessa halkı sığınaklara indi.
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Ünver - Güncel