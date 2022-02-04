Ödeşme Zamanı 2 filmi oyuncuları kim? Ödeşme Zamanı 2 filmi konusu, oyuncuları ve Ödeşme Zamanı 2 özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Ödeşme Zamanı 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ödeşme Zamanı 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Ödeşme Zamanı 2 konusu nedir, Ödeşme Zamanı 2 oyuncuları kimler ve Ödeşme Zamanı 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖDEŞME ZAMANI 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?





Tommy'ye çalışmaya devam etmektedirler. Yeni müşteri listesi ile yola çıkan ikilinin ilk durağı Sue'nun eski sevgilisinin Las Vegas'taki barıdır. Aynı zamanda Tommy ve ekibi, ölen uyuşturucu baronunun kardeşi tarafından tehdit edilmektedir. Zaman azaldıkça çember daralmakta ve ölüm kalım savaşı şiddetini artırmaktadır.

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