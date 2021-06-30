Ödemiş'te kontrolden çıkan traktör bir evin bahçe duvarını yıktı
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Ödemiş'te kontrolden çıkan traktör bir evin bahçe duvarını yıktı

Ödemiş'te kontrolden çıkan traktör bir evin bahçe duvarını yıktı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkan bir traktör, yol kenarındaki müstakil evin bahçe duvarını yıktı, sürücü yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkan bir traktör, yol kenarındaki müstakil evin bahçe duvarını yıktı, sürücü yaralandı.

Nasuh Durmaz'ın (62) kullandığı 35 YHU 36 traktör, Ovakent Mahallesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki müstakil binanın bahçe duvarını yıktı.

Sürücü Durmaz, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bahçe duvarının yanı sıra evde de hasar oluştuğu gözlendi.

Ödemiş'te kontrolden çıkan traktör bir evin bahçe duvarını yıktı
Ödemiş'te kontrolden çıkan traktör bir evin bahçe duvarını yıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
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