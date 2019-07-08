Ödemiş'te 1 hektarlık makilik alan yandı
Ödemiş ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık makilik alan zarar gördü.
Ödemiş ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık makilik alan zarar gördü.
Ovakent Mahalle Muhtarı Hüseyin Buldan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Odeşe mevkisinde çıkan yangında 1 hektarlık makilik alanın zarar gördüğünü söyledi.
İtfaiyenin yanı sıra Orman İşletme ekiplerinin de yangına hızlı bir şekilde müdahale ettiğini kaydeden Buldan, "Can kaybımız yoktur. Yangın yerleşim yerlerine gelmeden kontrol altına alınmıştır." dedi.
Kaynak: AA
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