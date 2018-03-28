Odebrecht Brezilya Elektrik Şirketiyle Anlaştı

SAO Latin Amerika'nın en büyük yolsuzluk skandalının merkezinde bulunan Brezilyalı inşaat firması Odebrecht, ülkenin elektrik şirketi Eletrobras'ın yan kuruluşu Furnas ile 174 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Brezilya resmi gazetesinde yayımlanan habere göre, ihale sürecinin ardından Odebrecht ile Furnas arasında 19 Mart'ta Rio de Janeiro'da Santa Cruz termoelektrik tesisinin kapasitesinin 350'den 507 megavata çıkarılması için 174 milyon dolarlık anlaşma yapıldı.

Odebrecht şirketinin adı, Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan, çok sayıda iş adamı ve siyasiyi köşeye sıkıştıran "Araç Yıkama Operasyonu" soruşturmasında geçiyor. İnşaat firmasının, 8 ihale karşılığında eski Devlet Başkanı Lula da Silva'ya rüşvet verdiği ileri sürülüyor.

Anlaşmanın, soruşturmanın başladığı 2014'ten bu yana Odebrecht'in imza attığı az sayıdaki sözleşmeden biri olduğu ifade ediliyor.

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları da kendi ülkelerinde Odebrecht şirketinin faaliyetleriyle ilgili yolsuzluk soruşturmaları başlatmıştı.