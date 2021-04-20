Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı
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Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Türkiye'de koronayla mücadele kapsamında ocak ayından itibaren vatandaşa uygulanan Sinovac aşısının ilk çalışması tamamlandı. Ülkede 15 milyon kişinin aşılandığı tespit edilirken, bunlardan yalnızca 2 bin 500 kişi koronaya yakalandı. Hastalığa yakalananlardan yoğun bakım bakım ihtiyacı olanlar ise yok denecek kadar az.

Koronavirüs salgını sonrası Sağlık Bakanlığı'nın, ülkeye ilk ulaşan ve 14 Ocak'ta vatandaşlara uygulanmaya başlanan Sinovac aşısıyla ilgili ilk çalışması tamamlandı. Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanan Sinovac aşısıyla ilgili ilk çalışma tamamlandı. 15 milyon aşılamada sadece 2 bin 500 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

CİDDİ BİR TAKİP SÜRECİNDEN GEÇİYORLAR

Hürriyet'in haberinde görüşlerine yer verilen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, aşılama başladığı günden itibaren Sağlık Bakanlığı'nın ciddi bir takip süreci başlattığını söyledi.

YOĞUN BAKIM İHTİYACI AZALDI

Bu takip çalışmasının verilerine göre, aşı olup da virüs kapanların sayısı yaklaşık 2 bin 500 kişi. Bu kişilerden de hastaneye başvuru ya da yoğun bakım ihtiyacı neredeyse yok denecek kadar az. 65 yaş ve üzeri grupta aşılama başlamadan önce yoğun bakım ihtiyacı yüzde 18'lerdeyken, aşılama sonrası bu rakam yüzde 10'ların altına indi.

AŞI SIRASI 55 YAŞ ÜSTÜNDE

Aşı sırası 55 yaş üstüne geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek" dedi.

Ocak ayından itibaren korona aşısı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı
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