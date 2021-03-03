Obessed ne demek? Obessed anlamı ne?
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Obessed ne demek? Obessed anlamı ne?

03.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:24
Obessed ne demek? Obessed anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan obessed, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Obessed ne demek? Obessed anlamı ne? İşte, obessed kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen obessed kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Obessed anlamı ne? Obessed ne demek?

OBESSED NE DEMEK?

Obessed: takıntılı

obsess: saplantı haline gelmek

obsess: tedirgin etmek

obsessed: endişeli

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