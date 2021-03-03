Obessed ne demek? Obessed anlamı ne?
03.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:24
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan obessed, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Obessed ne demek? Obessed anlamı ne? İşte, obessed kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen obessed kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Obessed anlamı ne? Obessed ne demek?
OBESSED NE DEMEK?
Obessed: takıntılı
obsess: saplantı haline gelmek
obsess: tedirgin etmek
obsessed: endişeli