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O Ses Türkiye neden yok, bitti mi? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

O Ses Türkiye neden yok, bitti mi? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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O Ses Türkiye'nin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. 12 Nisan TV8 yayın akışında O Ses Türkiye'nin yeni bölümüne rastlanmadı. O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor ve bitti mi soruları gündemde. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

O Ses Türkiye yeni bölüm tarihi yakından takip ediliyor. 12 Nisan TV8 yayın akışında O Ses Türkiye yeni bölüm yer almıyor. Peki, O Ses Türkiye neden yok, bitti mi?O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TV8 YAYIN AKIŞI 12 NİSAN

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

09:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Gazete Magazin

03:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

O Ses Türkiye neden yok, bitti mi? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

O SES TÜRKİYE NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Fenomen yarışma programı O Ses Türkiye son olarak 29 Mart Cumartesi günü bayramdan hemen önce izleyici karşısına çıkmıştı. Yarışma, bayram tatili dolayısıyla yayımlanmadı ancak 12 Nisan TV8 yayın akışında da yer almadı.

O Ses Türkiye yeni bölümü 12 Nisan Cumartesi günü TV8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam O Ses Türkiye yerine, Survivor 2025 All Star yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak.

Yarışmanın yeni bölümünün neden ekrana gelmeyeceğine dair henüz kanal yönetiminden resmi bir açıklama gelmedi.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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