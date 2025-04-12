O Ses Türkiye neden yok, bitti mi? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
O Ses Türkiye'nin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. 12 Nisan TV8 yayın akışında O Ses Türkiye'nin yeni bölümüne rastlanmadı. O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor ve bitti mi soruları gündemde. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.
O Ses Türkiye yeni bölüm tarihi yakından takip ediliyor. 12 Nisan TV8 yayın akışında O Ses Türkiye yeni bölüm yer almıyor. Peki, O Ses Türkiye neden yok, bitti mi?O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TV8 YAYIN AKIŞI 12 NİSAN
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Gazete Magazin
03:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
O SES TÜRKİYE NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?
Fenomen yarışma programı O Ses Türkiye son olarak 29 Mart Cumartesi günü bayramdan hemen önce izleyici karşısına çıkmıştı. Yarışma, bayram tatili dolayısıyla yayımlanmadı ancak 12 Nisan TV8 yayın akışında da yer almadı.
O Ses Türkiye yeni bölümü 12 Nisan Cumartesi günü TV8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam O Ses Türkiye yerine, Survivor 2025 All Star yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak.
Yarışmanın yeni bölümünün neden ekrana gelmeyeceğine dair henüz kanal yönetiminden resmi bir açıklama gelmedi.