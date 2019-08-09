O ses türkiye finalisti Umut Kaç'tan "Allı Turnam"

09.08.2019 11:29

O Ses Türkiye 2019'da Beyazıt Öztürk'ün takımında etkileyici ve güçlü sesinin yanında üstün sahne performanslarıyla da ön plana çıkan Umut Kaç, yarışmada finale kadar yükselme başarısı gösterdi.

Umut Kaç "Allı Turnam" türküsüyle O Ses Türkiye'de büyük beğeni toplamıştı.

Umut Kaç'ın etkileyici yorumuyla bir kez daha hayat bulan "Allı Turnam"ın prodüktör koltuğunda Selim Öztürk oturuyor. Şarkının aranjesi ise Muzaffer Bozkuş'a ait.

Kaynak: Bültenler