O Ses Türkiye çeyrek finale yükselen yarışmacılar kimler? Çapraz düelloyu kimler kazandı? O Ses Türkiye bir üst tura çıkan yarışmacılar kimler oldu?
O Ses Türkiye heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar bir üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele veriyor. O Ses Türkiye'de bugün çeyrek finale çıkacak isimler belli oldu. Peki, çapraz düello sonucunda çeyrek finale kimler çıktı? 8 Ocak O Ses Türkiye çeyrek finale yükselen yarışmacılar kimler? O Ses Türkiye bir üst tura çıkan yarışmacılar kimler oldu? İşte bilgiler...
O Ses Türkiye çapraz düelloyu kimler kazandı? 8 Ocak, O Ses Türkiye çeyrek finale kimler çıktı? Hangi jürinin takımındaki oyuncular bir üst tura yükseldi? O Ses Türkiye çeyrek finale yükselen yarışmacılar kimler? Çapraz düelloyu kimler kazandı? O Ses Türkiye bir üst tura çıkan yarışmacılar kimler oldu? Detaylar sizlerle...
O Ses Türkiye her Cumartesi saat 20:00 'da TV8 'de ekranlara geliyor.
Bugün 8 Ocak Cumartesi, yarışmacılar çeyrek finale çıkmak için birbirleriyle düello ediyor.
O Ses Türkiye'de bugün çeyrek finale kalan yarışmacılar şu şekilde:
- Mustafa Açıkgöz - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.
- Bedirhan Katırcıoğlu - Murat Boz'un takımında
- Ahmet Çavuş - Oğuzhan Koç'un takımında %55 oy aldı
- Mert Yenihayat - Beyazıt Öztürk'ün takımında %53 oy aldı
- Soraya Macit - Oğuzhan Koç'un takımında %35 oy aldı
- Mehmet Necmi Arap - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.
- Burak Siner - Ebru Gündeş'in takımında %56 oy aldı.
- Wafa Benradja - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.
- Sercan Erdinç - Oğuzhan Koç'un takımında %36 oy aldı
Önceki bölümlerde turu geçen isimler:
- Selçuk Erkalaycıoğlu
- Gürkan Bayat
- Anastasiya Budakva
- Şevval Ekiz
- Serra Kankaya
- Oğuzhan Küçük
- Emre Özgüngür
- Semih Kandemir - Hilmi Soral
- Şeyma Bayraktar
- Hasan Koçak
- Samet Özkan
- Selin Kıdış
- Baran Turan
- Ulvi Gılıjou
- Recep Ozan
- Ecem Buse Alaçam
- Remzi Fatih Tatlıdil
- Mehmet Necmi Arap
- Mehmet Türker
- Sıla Çuhadaroğlu
- Buket Bozbey
- Yaşam Hancılar
- Senay Melek Kaya
- İsmail Yılmaz
- Bora Kürşat Yıldırım
- Hakkı İlek
- Havin Barım
- Devrim Seyrek
- Murat Ebinç
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