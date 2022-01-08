O Ses Türkiye çeyrek finale yükselen yarışmacılar kimler? Çapraz düelloyu kimler kazandı? O Ses Türkiye bir üst tura çıkan yarışmacılar kimler oldu? - Haberler
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O Ses Türkiye çeyrek finale yükselen yarışmacılar kimler? Çapraz düelloyu kimler kazandı? O Ses Türkiye bir üst tura çıkan yarışmacılar kimler oldu?

O Ses Türkiye çeyrek finale yükselen yarışmacılar kimler? Çapraz düelloyu kimler kazandı? O Ses Türkiye bir üst tura çıkan yarışmacılar kimler oldu?
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O Ses Türkiye heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar bir üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele veriyor. O Ses Türkiye'de bugün çeyrek finale çıkacak isimler belli oldu. Peki, çapraz düello sonucunda çeyrek finale kimler çıktı? 8 Ocak O Ses Türkiye çeyrek finale yükselen yarışmacılar kimler? O Ses Türkiye bir üst tura çıkan yarışmacılar kimler oldu? İşte bilgiler...

O Ses Türkiye çapraz düelloyu kimler kazandı? 8 Ocak, O Ses Türkiye çeyrek finale kimler çıktı? Hangi jürinin takımındaki oyuncular bir üst tura yükseldi? O Ses Türkiye çeyrek finale yükselen yarışmacılar kimler? Çapraz düelloyu kimler kazandı? O Ses Türkiye bir üst tura çıkan yarışmacılar kimler oldu? Detaylar sizlerle...

O Ses Türkiye her Cumartesi saat 20:00 'da TV8 'de ekranlara geliyor.

Bugün 8 Ocak Cumartesi, yarışmacılar çeyrek finale çıkmak için birbirleriyle düello ediyor.

O Ses Türkiye'de bugün çeyrek finale kalan yarışmacılar şu şekilde:

  • Mustafa Açıkgöz - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.
  • Bedirhan Katırcıoğlu - Murat Boz'un takımında
  • Ahmet Çavuş - Oğuzhan Koç'un takımında %55 oy aldı
  • Mert Yenihayat - Beyazıt Öztürk'ün takımında %53 oy aldı
  • Soraya Macit - Oğuzhan Koç'un takımında %35 oy aldı
  • Mehmet Necmi Arap - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.
  • Burak Siner - Ebru Gündeş'in takımında %56 oy aldı.
  • Wafa Benradja - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.
  • Sercan Erdinç - Oğuzhan Koç'un takımında %36 oy aldı

Önceki bölümlerde turu geçen isimler:

  • Selçuk Erkalaycıoğlu
  • Gürkan Bayat
  • Anastasiya Budakva
  • Şevval Ekiz
  • Serra Kankaya
  • Oğuzhan Küçük
  • Emre Özgüngür
  • Semih Kandemir - Hilmi Soral
  • Şeyma Bayraktar
  • Hasan Koçak
  • Samet Özkan
  • Selin Kıdış
  • Baran Turan
  • Ulvi Gılıjou
  • Recep Ozan
  • Ecem Buse Alaçam
  • Remzi Fatih Tatlıdil
  • Mehmet Necmi Arap
  • Mehmet Türker
  • Sıla Çuhadaroğlu
  • Buket Bozbey
  • Yaşam Hancılar
  • Senay Melek Kaya
  • İsmail Yılmaz
  • Bora Kürşat Yıldırım
  • Hakkı İlek
  • Havin Barım
  • Devrim Seyrek
  • Murat Ebinç

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