O Ses Türkiye çapraz düelloyu kimler kazandı? 8 Ocak, O Ses Türkiye çeyrek finale kimler çıktı? Hangi jürinin takımındaki oyuncular bir üst tura yükseldi? O Ses Türkiye çeyrek finale yükselen yarışmacılar kimler? Çapraz düelloyu kimler kazandı? O Ses Türkiye bir üst tura çıkan yarışmacılar kimler oldu? Detaylar sizlerle...

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

O Ses Türkiye her Cumartesi saat 20:00 'da TV8 'de ekranlara geliyor.

O SES TÜRKİYE ÇEYREK FİNALLER BAŞLADI MI?

Bugün 8 Ocak Cumartesi, yarışmacılar çeyrek finale çıkmak için birbirleriyle düello ediyor.

O SES TÜRKİYE DÜELLOYU KİMLER KAZANDI? ÇEYREK FİNALE KİMLER ÇIKTI?

O Ses Türkiye'de bugün çeyrek finale kalan yarışmacılar şu şekilde:

Mustafa Açıkgöz - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.

Bedirhan Katırcıoğlu - Murat Boz'un takımında

Ahmet Çavuş - Oğuzhan Koç'un takımında %55 oy aldı

Mert Yenihayat - Beyazıt Öztürk'ün takımında %53 oy aldı

Soraya Macit - Oğuzhan Koç'un takımında %35 oy aldı

Mehmet Necmi Arap - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.

Burak Siner - Ebru Gündeş'in takımında %56 oy aldı.

Wafa Benradja - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.

Sercan Erdinç - Oğuzhan Koç'un takımında %36 oy aldı

Önceki bölümlerde turu geçen isimler:

Selçuk Erkalaycıoğlu

Gürkan Bayat

Anastasiya Budakva

Şevval Ekiz

Serra Kankaya

Oğuzhan Küçük

Emre Özgüngür

Semih Kandemir - Hilmi Soral

Şeyma Bayraktar

Hasan Koçak

Samet Özkan

Selin Kıdış

Baran Turan

Ulvi Gılıjou

Recep Ozan

Ecem Buse Alaçam

Remzi Fatih Tatlıdil

Mehmet Necmi Arap

Mehmet Türker

Sıla Çuhadaroğlu

Buket Bozbey

Yaşam Hancılar

Senay Melek Kaya

İsmail Yılmaz

Bora Kürşat Yıldırım

Hakkı İlek

Havin Barım

Devrim Seyrek

Murat Ebinç

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