O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel konuğu Ebru Gündeş kimdir? Nereli, kaç yaşında?
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O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel konuğu Ebru Gündeş kimdir? Nereli, kaç yaşında?

31.12.2020 20:22 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:27
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel konuğu Ebru Gündeş kimdir? Nereli, kaç yaşında?

O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Birbirinden özel konukları ağırlayan programa Ebru Gündeş de konuk oldu. Peki, Ebru Gündeş kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Ebru Gündeş kimdir?

Ekranların sevilen ses yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel programında birbirinden özel konuklarıyla izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Programın özel konuklarından biri de Ebru Gündeş. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Ebru Gündeş kimdir? Ebru Gündeşl kaç yaşında, nereli?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUĞU EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Ekim 1974

Kaç yaşında: 46 yaşında

Nereli: İstanbul

Konfeksiyon işçisi iken Neşe Demirkat ile tanışan Gündeş, Koral Sarıtaş ile Selçuk Tekay'ın bulunduğu Marş Müzik Yapım ile anlaşır. Gündeş, albüm hazırlıklarına başlamadan önce Emel Sayın'a vokalistlik yapmıştır. İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini de 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş 2010 yılında İran Azerisi iş adamı Rıza Sarraf'la evlenmiştir. 15 Ekim 2011'de kızı Alara doğmuştur.

1993 yılında Tanrı Misafiri adlı ilk albümü piyasaya çıkar. Selçuk Tekay'ın prodüktörlüğünü, Özkan Turgay'ın aranjörlüğünü yaptığı albümde Gündeş, ilk albümünde milyonluk satış rakamına ulaşır.

Ebru Gündeş, ilk albümün ardından hemen ikinci albümün hazırlıklarına başlar ve ertesi yıl Tatlı Bela yayınlanır. Genç sanatçı, Tatlı Bela'da bu sefer ağırlıklı olarak slow ve romantik parçalar seslendirir. Bu albümle Gündeş, 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Kadın TSM Sanatçısı' kategorisinde aday gösterilse de ödülü kazanamamıştır.

Ben Daha Büyümedim adlı üçüncü albümü 1995 yılında çıkar. Albüm, "Fırtınalar" adlı ilk hitiyle ses getirirken Gündeş, "Ben Daha Büyümedim" ve "Çok mu Gördünüz" adlı parçalarla eleştirilere sitem eder. Bu albüm, Ebru Gündeş'in müzik hayatında Serdar Ortaç'la olan birlikteliğin de başlangıcı olur. Ebru Gündeş, 1996'da 2. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Kadın TSM Sanatçısı' ve Yılın En İyi Şarkısı ödülünü alarak geceye damgasını vurur. Ebru Gündeş, 1996, 1997, 1999 yıllarında 3 kez En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı ödülünü kazanarak bu ödülü en çok kazanan kişi olmuştur.

Kurtlar Sofrası adlı dördüncü albümü 1996 tarihinde çıkar. Bu arada oyunculuk tekliflerini de değerlendiren Ebru Gündeş, albümlerinin ismini taşıyan televizyon dizilerinde başrol alır.

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